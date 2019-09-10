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10 сентября • обновлено в 09:22
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В центре Киева произошел жуткий пожар: первые фото ЧП

4.3т Читать материал на украинском

Во вторник, 10 сентября, в Киеве на у станции метро "Олимпийская" произошел пожар.

Как сообщает в Facebook журналист Влад Антонов, загорелось офисное здание на улице Деловая.

"Серьезный пожар в Киеве у метро "Олимпийская". Ул. Деловая. Горит, предварительно, офисное здание", – говорится в сообщении.

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Как сообщают "Вести", эпицентр возгорания произошел в квартале за Планетарием. Издалека можно было увидеть столбы черного дыма. Отмечается, что на ликвидацию пожара прибыло около пяти машин со спасателями.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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