В центре Киева произошел жуткий пожар: первые фото ЧП

Во вторник, 10 сентября, в Киеве на у станции метро "Олимпийская" произошел пожар.

Как сообщает в Facebook журналист Влад Антонов, загорелось офисное здание на улице Деловая.

"Серьезный пожар в Киеве у метро "Олимпийская". Ул. Деловая. Горит, предварительно, офисное здание", – говорится в сообщении.

Как сообщают "Вести", эпицентр возгорания произошел в квартале за Планетарием. Издалека можно было увидеть столбы черного дыма. Отмечается, что на ликвидацию пожара прибыло около пяти машин со спасателями.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL:

В селе Бзов Киевской области загорелась хозяйственная постройка и летняя кухня. В пожаре пострадали женщина и мужчина, которые на следующий день погибли от полученных ожогов.

Также в Киеве на ул. Бережанской, 15 вспыхнул масштабный пожар в новострое.

Кроме того, в Дарницком районе Киева, на улице Николая Хвылевого, 1, загорелось складское помещение.

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