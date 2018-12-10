Нардеп попала в ДТП в центре Киева: пострадал 4-летний ребенок

В Печерском районе Киева в ДТП попала народный депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская вместе со своим сыном.

"Да, со мной произошло ДТП. Виновник — другой автомобиль. Мы сейчас занимаемся следственными действиями, установлением обстоятельств дела", — рассказала OBOZREVATEL Кацер-Бучковская.

По словам нардепа, сейчас оформляются все необходимые документы в полиции.

По данным полиции, в Печерском районе столицы столкнулись два автомобиля марки “Хонда”. За рулем одного из авто была народный депутат вместе с 4-летним сыном. Мальчику пришлось вызвать скорую помощь, однако травмы оказались несерьезными и ребенка госпитализировать не стали, передают "Вести".

Наталья Кацер-Бучковская Гордон

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного производства по факту ДТП с пострадавшими согласно ст.286 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 октября под Киевом автобус с актерами юмористической студии "Дизель Шоу" попал в аварию, в результате которой погибла известная актриса Марина Поплавская, а еще двое актеров были госпитализированы.

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