В центре Киева нашли тело мужчины с перерезанным горлом

В пятницу, 16 марта, на Подоле в Киеве нашли тело мужчины с перерезанным горлом.

"Поступила информация, что только что на Подоле, в ресторане быстрого питания "Пузата хата" был найден мужчина с перерезанным горлом. Информация проверяется", – сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Ресторан закрыт, на входе дежурит полиция.

Как сообщила "Обозревателю" спикер полиции столицы Оксана Блищик, по предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством.

"Свидетели указывают на то, что это самоубийство. Но причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы", - сказала Блищик.

В полиции Киева установили, что погибший – житель столицы 1989 года рождения. Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка отошла, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции.

Правоохранители готовят открытие уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) с дополнительной квалификацией – самоубийство.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта в городе Ирпень Киевской области произошло двойное убийство – найдены тела пожилой супружеской пары.