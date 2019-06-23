В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту

Хореограф Тамара Ворощенко вызвала ажиотаж в сети откровенными снимками на стеклянном мосту в Киеве.
В Instagram девушка показала, как садилась на шпагат на перилах моста на высоте 22 метров. Помимо нее на фото также присутствуют ее друзья.
"Любуюсь красотой", - подписала снимки девушка, получив в ответ массу комментариев от пользователей сети.
Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту
Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту
Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стеклянный мост в Киеве, который уже успел прославиться несколькими ЧП, заехал автомобиль, допустив грубое административное правонарушение.
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