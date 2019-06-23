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В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту

2.1тЧитать материал на украинском

Хореограф Тамара Ворощенко вызвала ажиотаж в сети откровенными снимками на стеклянном мосту в Киеве.

В Instagram девушка показала, как садилась на шпагат на перилах моста на высоте 22 метров. Помимо нее на фото также присутствуют ее друзья.

"Любуюсь красотой", - подписала снимки девушка, получив в ответ массу комментариев от пользователей сети.

Новости
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Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту

instagram

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту

instagram

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту

instagram

В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту
В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту
В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту
В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту
В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стеклянный мост в Киеве, который уже успел прославиться несколькими ЧП, заехал автомобиль, допустив грубое административное правонарушение.

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Место
УкраинаКиев
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Ноги растопырила - зажгла, волочкова теперь вздернется
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