В стиле Волочковой: киевлянка зажгла сеть жаркими фото на стеклянном мосту

Хореограф Тамара Ворощенко вызвала ажиотаж в сети откровенными снимками на стеклянном мосту в Киеве.

В Instagram девушка показала, как садилась на шпагат на перилах моста на высоте 22 метров. Помимо нее на фото также присутствуют ее друзья.

"Любуюсь красотой", - подписала снимки девушка, получив в ответ массу комментариев от пользователей сети.

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту instagram

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту instagram

Ворощенко "зажгла" на стеклянном мосту instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на стеклянный мост в Киеве, который уже успел прославиться несколькими ЧП, заехал автомобиль, допустив грубое административное правонарушение.

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