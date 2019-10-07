Напали без причины: на Киевщине произошла драка со стрельбой

На Киевщине в кафе два посетителя внезапно и без причины набросились на мужчину и начали его избивать, после чего выстрелили в него из травматического оружия.
Нападение произошло в городе Славутич, сообщили в областной полиции. Нападавшими оказались два 32-летних жителя Киева.
"Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями плеча, поперечной области и ушибами", – уточнили правоохранители.
Подозреваемый в стрельбе на Киевщине
У подозреваемых изъяли два пистолета с резиновыми патронами. Правоохранители открыли уголовное производство по статье за хулиганство.
Подозреваемый в стрельбе на Киевщине
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве, в Святошинском районе, в ночь на 3 августа неизвестный открыл огонь по посетителях одного из кафе по адресу улица Мира, 13.
В полиции рассказали, что на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь. Он достал пистолет и начал стрелять по трем отдыхающим.
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