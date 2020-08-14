В Киеве заработал новый ресторан грузинской кухни 'Джанико': как выглядит

В Киеве в июле в тестовом режиме открыли новый ресторан грузинской кухни "Джанико".

Ресторан начал работу на месте заведения Loft BAR food & cocktails (Бессарабская площадь, 2). "Джанико" – молодой проект, созданный супружеской парой Ареном и Валентиной Мартиросян, пишет posteat.ua.

Как отмечает издание, идея открытия собственного ресторана появилась у пары в Грузии, куда они отправились в поисках приключений и гастрономических открытий. "Вдохновившись местными гостеприимными обычаями и традиционными блюдами родилась идея "Джанико". Заведение названо в честь местного улыбающегося дедушки, который очаровал своим гостеприимством и рассказами о культуре и обычаях Грузии", – пишет издание.

В новом ресторане есть два просторных зала, рассчитанные на 80 гостей, и уютная летняя терраса. В интерьере объединили современный стиль с комфортом и традициями. Гостям понравится шоу-кухня, благодаря которой можно наблюдать за работой поваров. За атмосферу и сервис отвечает управляющий ресторана Сергей Саввин.

Команда ресторана "Джанико" Facebook / Джаніко / Джанико

Меню ресторана разработал шеф-повар Иракли Кемашвили, который воспроизвел уникальный вкус домашней грузинской кухни.

"Благодаря его рецептам суп харчо все такой же приятно острый на вкус, а в хачапури по-аджарски правильный сырный вкус имеретинского сыра и сыра сулугуни. Хинкали с наваристым пряным бульоном, люля-кебаб и шашлыки очень сочные с тонким ароматом дыма, а цыпленок тапака по-настоящему чесночный. Принцип меню "Джанико" – простые, понятные блюда, которые подходят для друзей и всей семьи и также демократичные цены", – пишет издание.

В ресторане есть два просторных зала, рассчитанные на 80 гостей Facebook / Джаніко / Джанико

В ресторане есть два просторных зала, рассчитанные на 80 гостей Facebook / Джаніко / Джанико

За хорошее настроение здесь ответственный старший бармен Сергей Тараненко, именно он создавал коктейльную и винную карты для заведения. В карте вин представлены как традиционные грузинские вина Саперави, Ркацители, так и армянские вина Урзана, Арене. Бокал вина стоит от 40 до 137 гривен. В коктейльной карте представлены разнообразные позиции начиная от классического Aperol Spritz за 75 гривен до авторского коктейля Sunset Batumi за 160 гривен.

"Джанико" заработал в июле Facebook / Джаніко / Джанико

Кое-что из меню:

хинкали в ассортименте – 18 грн;

баклажаны с орехами – 97 грн;

салат грузинский – 85 грн;

хачапури по-аджарски – 95 грн;

харчо – 98 грн;

долма – 118 грн;

люля-кебаб куриный – 98 грн.

Ресторан "Джанико" Facebook / Джаник / Джаник

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