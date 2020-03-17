В Киеве закрыли метро из-за коронавируса: что нужно знать

Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.

Решение было принято Кабинетом министров 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Помимо столицы ограничительные меры коснулись также метрополитена Днепра и Харькова.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, предварительно, метро будет закрыто до 3 апреля. Он также призвал жителей столицы оставаться дома по возможности и заботиться о здоровье.

При этом правительство разрешило перемещение в Киеве в наземном транспорте в количестве не более 10 человек одновременно:

в маршрутках,

троллейбусах,

автобусах,

трамвае (в одном вагоне не больше 10-ти).

Напомним, Киев с 17 марта ввел еще более жесткий карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 в Украине и мире в целом. Ограничено передвижение между городами, закрыты почти все публичные заведения, помимо продуктовых магазинов, аптек, банков и АЗС.

В Киеве закрыли метро Страна

В свою очередь "Киевпастранс" обнародовал список маршрутов наземного транспорта, которые заменят метро и дублируют его ветки:

Так, по красной Святошинско-броварской линии метрополитена от ст.м. Академгородок до ст. м. Лесная будут курсировать автобусы №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, троллейбусы №№ 5,7, 43,50, трамваи №№ 1, 3, 14, 15, 18 и маршрутное такси № 228.

По зеленой Сырецко-Печерской линии от ст. м. Красный Хутор до ст. м. Сырец будут курсировать автобусы №№ 51, 63, 45, 91, троллейбусы №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваи №№ 14, 15, 18 и маршрутные такси №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синей Куреневско-Красноармейской линии от ст. м. Героев Днепра до ст. м. Теремки будут курсировать автобусы №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, троллейбусы №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваи №№ 11, 12, 16, 17, 19, маршрутные такси № 155, 166, 500.

Также в КГГА напомнили, что с 18 марта пассажиры смогут пользоваться транспортом только при наличии имеющихся медицинских масок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении закрыть метрополитен с 12:00 18 марта, но было решено не медлить. В Харькове закрыть метро отказались.

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