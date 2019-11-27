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29 ноября • обновлено в 11:54
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Полыхал, как факел: в Киеве разгорелся пожар в жилом доме. Первое видео

5.2т
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В среду, 27 ноября, в Киеве загорелась квартира на первом этаже жилого дома в районе развлекательного центра Dream Town на станции метро "Минская".

Подтверждающее видео с места ЧП опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что огонь охватил всю квартиру. На момент публикации видео пожарные еще не прибыли. Также не біло информации и о пострадавших.

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В Киеве в хостеле вспыхнул масштабный пожар

В Киеве разгорелся пожар в жилом доме

В Киеве разгорелся пожар в жилом доме

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Дарницком районе Киева, на улице Вербицкого, 32, вспыхнул пожар в помещении сауны с девушками внутри. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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