В Киеве задержали активистов, которые пытались снести забор на месте незаконной добычи песка.

В Киеве полиция задержала нескольких активистов, которые пришли на акцию протеста против незаконной добычи песка.

Как сообщили на странице общественной организации "Стоп коррупции" в Facebook, акция проходила в районе Выдубичей. Там сегодня должны были демонтировать нелегальный забор(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

Члены организации отметили: полиция задерживает не песчаных браконьеров, а активистов.

"Киев. Точка незаконной добычи песка на Выдубичах. Полиция задерживает не песчаных браконьеров, а общественных активистов, выступающих против нелегального бизнеса", – сказано в сообщении.

В "Стоп коррупции" отметили, что на точке незаконной добычи песка на Выдубичах, присутствовало много правоохранителей.

В Киеве задержали активистов, которые пытались снести забор на месте незаконной добычи песка Facebook / Стоп коррупции

"Смотрите, сколько правоохранителей. Это между прочим – бойцы полка особого назначения. И собрались они в Киеве. Там сегодня должны демонтировать нелегальный забор. Как думаете, они по какую сторону забора? На стороне закона или песчаных браконьеров?" – говорится далее.

Отметим, снос незаконного забора на Выдубичах было требованием главы города.

В Киеве задержали активистов, которые пытались снести забор на месте незаконной добычи песка Facebook / Стоп корупції

В Киеве задержали активистов, которые пытались снести забор на месте незаконной добычи песка Facebook / Стоп корупції

Как сообщал OBOZREVATEL, народного депутата Николая Тищенко, президента компании "Укрбуд" Сергея Кучера, а также бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим по Киеву", заподозрили в незаконной добыче песка в Голосеевском районе Киева.

Вероятно, они делают это при поддержке заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Таций.