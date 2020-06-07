224 км/ч! В Киеве водитель установил антирекорд нарушения скорости

Антирекорд по нарушению скоростного режима, зафиксированный автоматической системой фиксации нарушений ПДД, установил водитель Audi, который двигался по улице Елены Телиги в Киеве.
Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в Facebook. Отмечается, что скорость автомобиля с госномером AA297 *** была 224 км/ч. Других деталей в полиции не сообщают.
Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 км/ч, а на трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превысили более 200 автомобилей.
Кроме того, в полиции отчитались, что наибольшее количество раз скоростной режим нарушил автомобиль Mazda, с номерным знаком AI142 ***. Он превышал 13 раз за сутки.
Также камеры зафиксировали два автомобиля – BX238 *** и BE907 *** – каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.
Кроме того, нарушение скоростного режима были замечены на трассах Киев-Ковель-Ягодин, Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Харьков-Довжанский, Киев-Знаменка.
Патрульная полиция Украина / Facebook
Патрульная полиция Украина / Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
На дорогах Киева с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Они будут измерять только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксировать.
Превышение скорости движения будет караться штрафом на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.
Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Первый нарушитель попал на камеры в Соломенском районе Киева. Это была женщина, которая превысила скорость на 5 км.
Антирекордсменом стал водитель Porsche Cayenne, который мчался по трассе Киев-Харьков со скоростью 210 км/ч.
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