В Киеве водитель обматерил жену погибшего воина ВСУ: его пообещали уволить. Видео

В Киеве водитель маршрутки отказался везти бесплатно и обматерил жену погибшего воина Вооруженных сил Украины Дмитрия Годзенко.

Директор компании-перевозчика принес свои извинения женщине и пообещал, что виновника уволят, сообщил в Facebook ее сын Алексей Годзенко (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Руководство компании-перевозчика пообещало уволить водителя Алексей Годзенко/Facebook

Инцидент произошел в 177 маршрутке. Женщина предъявила водителю удостоверение члена семьи погибшего участника боевых действий, однако это ему не понравилось.

"Итак, моя мама в очередной раз стала жертвой маршрутки-быдла. Предъявив удостоверение "Член семьи погибшего" услышала кучу мата и как заключение "По*й мне на это удостоверение". Стоит добавить, что следующий же водитель этого маршрута очень вежливо ей объяснил, что до конца карантина такие удостоверения у них не действительны и извинился за своего коллегу", – написал Алексей Годзенко.

К конечной остановке маршрута позднее приехали ветераны и активисты, однако сам водитель куда-то пропал вместе с автобусом. На место прибыло руководство компании-перевозчика, которое принесло свои извинения за водителя и пообещало его уволить.

Напомним, что Дмитрий Годзенко служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне ВСУ. Он погиб 31 марта 2016 года во время минометного обстрела на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, водитель маршрутки выгнал ветерана АТО, который потерял ногу во время войны на Донбассе, после этого его жестко проучили.

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