В Киеве водитель на учебном авто сбил женщину на переходе. Видео момента ДТП

В четверг, 15 октября, утром в Киеве на улице Тычины водитель на учебном автомобиле устроил ДТП.

Видео происшествия опубликовал портал ocam.kiev.ua. На записи с камеры наблюдения видно, как учебный Ford Fiesta, поворачивая на повороте, теряет управления и сбивает женщину, которая уже почти перешла дорогу по пешеходному переходу.

Машина остановилась только после того, как врезалась в ограждение.

Авто принадлежит автошколе "ОНЕГА".

О состоянии пострадавшей женщины не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в Святошинском районе Киева на пешеходном переходе грузовик ЗИЛ насмерть сбил женщину.