В Киеве в метро произошло ЧП: ограничивали движение поездов

В столичном метрополитене 19 октября случилось чрезвычайное происшествие — из-за поломки поезда частично прекращали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии.

Как сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, движение ограничивали на станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко".

"Поломка поездов на синей ветке по станции "Почайна". Движение поездов организовано от станции "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади", — предупредили в пресс-службе.

В соцсетях пассажиры рассказали, что во время ЧП их попросили выйти из вагонов.

Позднее в пресс-службе метрополитена заявили, что неполадку удалось оперативно устранить менее, чем за час.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в киевском метро ограничивали движение из-за падения человека на рельсы.