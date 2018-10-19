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/Новости Киева

В Киеве в метро произошло ЧП: ограничивали движение поездов

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В столичном метрополитене 19 октября случилось чрезвычайное происшествие — из-за поломки поезда частично прекращали движение на "синей", Оболонско-Теремковской линии.

Как сообщили на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, движение ограничивали на станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко".

"Поломка поездов на синей ветке по станции "Почайна". Движение поездов организовано от станции "Героев Днепра" до "Оболони" и от "Теремков" до "Контрактовой площади", — предупредили в пресс-службе.

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В соцсетях пассажиры рассказали, что во время ЧП их попросили выйти из вагонов.

В Киеве в метро произошло ЧП: ограничивали движение поездов

Позднее в пресс-службе метрополитена заявили, что неполадку удалось оперативно устранить менее, чем за час.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в киевском метро ограничивали движение из-за падения человека на рельсы.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Правильно пинка под жопу хахлу пиздуй пешком. Это в России за сразу частники на машинах подъехали предложили помощь. А у хахлов сам за себя. Или ждут помощи от другой нации
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Луговской Николай
Луговской Николай
В Нью-Йорке при поломке сабвея,тут же организованно подают бесчисленное количество комфортабельных автобусов,которые идут строго по маршруту метро,и по времени метро! Никаких проблем.Каждому выходящему из метро,выдают трансфер позволяющий продолжить свое движение без доп.оплаты. Правда,нужно отметить что все автобусные маршруты мегаполиса,принадлежат тому же владельцу сабвея.
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