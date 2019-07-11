В Киеве ужесточили наказания нарушителям на дорогах: сколько и за что придется платить

В Киеве с июля ужесточился контроль за нарушителями правил парковки. Инспекторы, которые ранее только предупреждали водителей, уже начали штрафовать и даже эвакуировать автомобили.

В первую очередь это коснулось центра города, где самая большая проблема с парковкой, сообщил на своей странице в Facebook начальник Инспекции по паркованию Дмитрий Рахматуллин.

"С июля инспекторы, не прекращая профилактическую работу, перешли ко второму этапу деятельности – фиксации на фото и видео и вынесению постановлений о штрафах", – пояснил он.

Так, за нарушение правил остановки и стоянки автомобиля и размещение авто в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 нужно заплатить штраф в 255 гривен.

Эвакуация авто нарушителя Faacebook Рахматуллин

За помеху дорожному движению или создание угрозы безопасности, в том числе остановку ближе 30 м от остановок общественного транспорта, на пешеходных переходах и ближе 10 м от них, остановку ближе 10 м от выездов, на перекрестках и в радиусе 10 метров от них, а также в местах, где создается помеха движению пешеходов, будет штраф в 510 гривен и временная эвакуация авто.

Как писал OBOZREVATEL, 10 июля в Киеве начали эвакуировать автомобили, припаркованные в запрещенных местах. Особое внимание уделяется авто, оставленным в полосах движения общественного транспорта.

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