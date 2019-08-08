В Киеве ураган "поглотил" мост Патона: завораживающее видео

Масштабный ураган, который в четверг, 8 августа, обрушился на Киев, зрелищно накрыл мост Патона.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Новости Украины и мира"(чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как стихия постепенно охватила всю конструкцию, закрыв ее от глаз очевидцев. "Мост Патона исчез за считанные секунды. Выглядит как кадры из экранизации Кинга", – сказано в подписи к ролику.

В Киеве ураган "поглотил" мост Патона Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный курортный поселок Кирилловка в Запорожской области накрыл сильнейший ураган.

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