Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве ураган "поглотил" мост Патона: завораживающее видео

Читать материал на украинском

Масштабный ураган, который в четверг, 8 августа, обрушился на Киев, зрелищно накрыл мост Патона.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Новости Украины и мира"(чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как стихия постепенно охватила всю конструкцию, закрыв ее от глаз очевидцев. "Мост Патона исчез за считанные секунды. Выглядит как кадры из экранизации Кинга", – сказано в подписи к ролику.

Новости
Деревья вырвало с корнем: фото последствий урагана в Киеве

В Киеве ураган "поглотил" мост Патона

В Киеве ураган "поглотил" мост Патона

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный курортный поселок Кирилловка в Запорожской области накрыл сильнейший ураган.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Киев погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
12
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...