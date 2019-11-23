Главная Новости
23 ноября • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве трансгендеры вышли на марш: произошли столкновения. Фото и видео

894
Читать материал на украинском

В субботу, 23 ноября, в Киеве прошел "Транс-марш 2019" на котором националисты напали на участников акции.

Сам марш начался около полудня на Михайловской площади. На него пришло около полсотни людей, передает "Информатор".

Также на этом месте были и противники Транс-марша, которые пытались прорвать кордон полиции и нацгвардейцев, охранявших порядок.

Новости
Появились эксклюзивные фото и видео с Марша защитников в Киеве

В результате нарастания конфликта, националисты стали выкрикивать непристойные лозунги о полиции и кидать в них сырые яйца. Чтобы оградить людей от агрессивно настроенных радикалов, их взяли в оцепление. Однако националисты предприняли попытку прорвать кордон, кидаясь на полицейских.

В итоге полиция начала силой останавливать агрессоров, но большая их часть убежала из площади в сторону фуникулера. Однако полиция задержала одного человека. Его повалили на землю, взяли за руки и за ноги и унесли в автозак.

Отмечается, что сперва в митинге против Транс-марша принимали участие священнослужители с прихожанами. Им не нравилось, что марш начали проводить в день, когда чтут память жертв Голодомора.

Но с появлением агрессивной толпы, митинг начал активизироваться. При этом молодой священник во весь голос кричал молитвы и направлял крест на правоохранителей.

Националисты на марше

Националисты на марше

Скриншот

Националисты на марше

Националисты на марше

Скриншот

Добавим, что сами организатора марша требовали, чтобы их позицию относительно трансгендерных людей в Украине услышали. На акции просили, чтобы трансгендерность перестали считать психическим заболеванием и относились к ним так же, как к остальным гражданам.

Задержания полицией

Задержания полицией

Кроме того, на марше озвучили статистику погибших из-за трансфобии людей, только в 2019 году их число в мире составляет около 350.

Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября. В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года.

"Транс-марш 2019" в Киеве

"Транс-марш 2019" в Киеве

"Транс-марш 2019" в Киеве

"Транс-марш 2019" в Киеве

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская аэроразведчица и ЛГБТ-активистка рассказала о дискриминации.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Тимур Григоренко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Пиdеры напали на трансгендеров, какая сказочная жизнь в Свинapнии!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Putin Serjio
Putin Serjio
Не националисты, а активисты....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги