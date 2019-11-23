В Киеве трансгендеры вышли на марш: произошли столкновения. Фото и видео

В субботу, 23 ноября, в Киеве прошел "Транс-марш 2019" на котором националисты напали на участников акции.

Сам марш начался около полудня на Михайловской площади. На него пришло около полсотни людей, передает "Информатор".

Также на этом месте были и противники Транс-марша, которые пытались прорвать кордон полиции и нацгвардейцев, охранявших порядок.

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В результате нарастания конфликта, националисты стали выкрикивать непристойные лозунги о полиции и кидать в них сырые яйца. Чтобы оградить людей от агрессивно настроенных радикалов, их взяли в оцепление. Однако националисты предприняли попытку прорвать кордон, кидаясь на полицейских.

В итоге полиция начала силой останавливать агрессоров, но большая их часть убежала из площади в сторону фуникулера. Однако полиция задержала одного человека. Его повалили на землю, взяли за руки и за ноги и унесли в автозак.

Отмечается, что сперва в митинге против Транс-марша принимали участие священнослужители с прихожанами. Им не нравилось, что марш начали проводить в день, когда чтут память жертв Голодомора.

Но с появлением агрессивной толпы, митинг начал активизироваться. При этом молодой священник во весь голос кричал молитвы и направлял крест на правоохранителей.

Националисты на марше Скриншот

Националисты на марше Скриншот

Добавим, что сами организатора марша требовали, чтобы их позицию относительно трансгендерных людей в Украине услышали. На акции просили, чтобы трансгендерность перестали считать психическим заболеванием и относились к ним так же, как к остальным гражданам.

Задержания полицией

Кроме того, на марше озвучили статистику погибших из-за трансфобии людей, только в 2019 году их число в мире составляет около 350.

Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии, отмечают 20 ноября. В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года.

"Транс-марш 2019" в Киеве

"Транс-марш 2019" в Киеве Апостроф

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