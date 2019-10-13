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13 октября • обновлено в 22:23
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В Киеве среди улицы расстреляли мужчину: фото и подробности ЧП

15.8т Читать материал на украинском

В Киеве вечером в воскресенье, 13 октября, среди улицы застрелили мужчину.

Как сообщили в полиции, ЧП произошло в Шевченковском районе на улице Дегтяревской. Прохожие возле офиса обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. На месте инцидента правоохранители обнаружили гильзы.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды.

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в Киеве на озере в парке "Победа" около 12:00 нашли труп мужчины. Его обнаружили местные рыбаки.

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Место
Украина Киев
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Окраинзге мир...
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Serov Oleg
Serov Oleg
ежедневно...в Москве и в 90е столько не стреляли...
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Попович Олег
Попович Олег
Serov Oleg, чего ты тут врёшь, да открой криминальные новости по Мацкве там блин каждый день убийства, троллина ватная.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ОБЪЕКТИВНО: Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешний "миныстр" авакян, занимаясь укреплением своего благополучия, совершенно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ и НЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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