В Киеве среди улицы расстреляли мужчину: фото и подробности ЧП

В Киеве вечером в воскресенье, 13 октября, среди улицы застрелили мужчину.

Как сообщили в полиции, ЧП произошло в Шевченковском районе на улице Дегтяревской. Прохожие возле офиса обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. На месте инцидента правоохранители обнаружили гильзы.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды.

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

В Шевченковском районе застрелили мужчину

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в Киеве на озере в парке "Победа" около 12:00 нашли труп мужчины. Его обнаружили местные рыбаки.

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