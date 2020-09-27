В Киеве пропала 13-летняя девочка. Приметы и фото

В Соломенском районе Киеве ушла из дома и не вернулась 13-летняя Ева Извекова.

Как сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook, девочка пропала 26 сентября на ул. Федора Эрнста.

"Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 155 см, темные длинные волосы, карие глаза", – говорится в сообщении.

Она была одета в джинсовую куртку, розовое платье, белые кроссовки. При себе имела красно-черный рюкзак.

По словам знакомой семьи Извеков, Ева "абсолютно домашняя ангельская девочка".

"Никаких домашних ссор или недоразумения дома не было и быть не могло", – написала она в Facebook.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номеру "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил. Впоследствии их нашли.