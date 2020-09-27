В Киеве пропала 13-летняя девочка. Приметы и фото
Девочка пропала 26 сентября на ул. Федора Эрнста
На вид ей 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 155 см, темные длинные волосы, карие глаза
Была одета в джинсовую куртку, розовое платье, белые кроссовки, при себе имела красно-черный рюкзак
В Соломенском районе Киеве ушла из дома и не вернулась 13-летняя Ева Извекова.
Как сообщается на странице "Розыск детей ГУНП в г. Киеве" в Facebook, девочка пропала 26 сентября на ул. Федора Эрнста.
"Приметы: на вид 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 155 см, темные длинные волосы, карие глаза", – говорится в сообщении.
Она была одета в джинсовую куртку, розовое платье, белые кроссовки. При себе имела красно-черный рюкзак.
По словам знакомой семьи Извеков, Ева "абсолютно домашняя ангельская девочка".
"Никаких домашних ссор или недоразумения дома не было и быть не могло", – написала она в Facebook.
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номеру "102".
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Светильня Броварского района Киевской области исчезли 24-летняя мама Алина Созанская и двое ее маленьких детей – пятилетняя Анастасия, двухлетний Михаил. Впоследствии их нашли.