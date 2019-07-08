В Киеве пропал 3-летний ребенок: опубликовано фото

В Киеве пропал малолетний ребенок – Платон Никитович Петриченко 2016 года рождения.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что вероятное место нахождения мальчика – столичная станция метро Гидропарк. Стало также известно, что он может находиться в Белой Церкви Киевской области.
Ребенка разыскивает Днепровское управление полиции. Всех, кому известно что-либо об исчезновении Платона, просят связаться по номеру 102.
В Киеве пропал 3-летний ребенок
Telegram Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гадяче Полтавской области ушла из дома и не вернулась 12-летняя школьница Виктория Нестерова.
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