В Киеве подростка из пиццерии увезли в реанимацию: подробности ЧП

Во вторник, 11 июня, в Киеве из пиццерии с алкогольным отравлением госпитализировали 15-летнего подростка.

Как передает УНН, инцидент произошел в районе столичных Позняков после 19:00.

Сообщается, что в заведении парню стало плохо из-за токсичного действия алкоголя и ему вызвали "скорую помощь". Пострадавший был оперативно доставлен в реанимацию клиники "Охматдет".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за употребления в пищу сушеной рыбы, изготовленной в домашних условиях, участились случаи заболевания ботулизмом.

Скорая помощь Большой Киев

Напомним, что в Василькове Киевской области 12 военных срочной службы одновременно пожаловались на симптомы отравления. Мужчины обратились в медпункт военной части с жалобами на боль в желудке, диарею и субфебрильную температуру.

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