Отец вернулся с прогулки с мертвым ребенком: в Киеве при загадочных обстоятельствах умер младенец

Obozrevatel
Obozrevatel
Кияни
1,7 т.

  • Отец увидел, что ребенок умер, вернувшись с прогулки

  • Тело младенца отправлено на экспертизу

Причины смерти малыша пока неизвестны

В Подольском районе Киева 17 октября по неизвестным причинам скончался 2-месячный младенец.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, причины смерти малыша пока что не установлены.

"Предварительно, отец гулял с ребенком, а когда вернулся домой то обнаружил, что он уже мертв", – рассказал источник.

Он добавил, что тело малыша отправлено на медицинскую экспертизу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в августе в результате падения из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома погиб годовалый ребенок. Младенец облокотился на москитную сетку, но случайно продавил ее, вследствие чего сорвался вниз.

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