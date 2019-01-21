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В Киеве отец школьника жестоко избил учителя: появились новые подробности

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Министерство образования и науки призвало главу МВД Арсена Авакова взять под личный контроль расследование дела об избиении киевского учителя физкультуры.

Глава МОН Лилия Гриневич осудила "беспрецедентное проявление насилия", которое произошло в киевском лицее №157, где отец школьника избил педагога, сообщает сайт министерства.

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Вр. и. о. министра образования и науки Павел Хобзей отметил, что у этой ситуации нет оправдания, и нападавший должен понести справедливое наказание.

"Поэтому мы призываем педагогический коллектив, психологов и родительскую общественность лицея объединиться, вместе позаботиться о детях и обсудить, как избежать подобных ситуаций в будущем", – сообщил чиновник.

МОН отправило МВД официальное письмо, в котором сообщило, что безопасность учителей, родителей и школьников является обязательной предпосылкой успешного получения образования.

"Школа – один из основных фундаментов нашего государства, потому ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы на ее территории, с учителями, которые являются сердцем школьного образования, на глазах у детей, которым мы должны передать ценности взаимоуважения и цивилизованного сосуществования, причинялись насилие и издевательство", – сказано в сообщении.

В Киеве отец школьника жестоко избил учителя: появились новые подробности

mon.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 января в Киеве учителя физкультуры одного из лицеев избил отец ученика. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали.

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