В Киеве оградили посольство РФ: россиян не пускают на выборы Путина

В Киеве сотрудники полиции оградили посольство России с целью не дать россиянам проголосовать на президентских выборах РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов, отметив, что "полиция защищает безопасность граждан, чтобы на этих участках не было столкновений и жертв".

"Полиция закрыла в Киеве доступ на участки для голосования на выборах организатора военной агрессии в Украину и убийцы многих тысяч людей Владимира Путина", - написал он.

Как передает Цензор.НЕТ, к акции присоединились также националисты, которые из-за агрессии Кремля считают выборы РФ в Украине недопустимыми с точки зрения здравого смысла и морали.

"Объединенные силы националистов - ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус - не допустят в Украине голосования за президента Московии", - заявили активисты.

Отмечается, что первого россиянина, который пришел голосовать на выборах, не пустили в посольство.

Как писал "Обозреватель", в России выступили с угрозами в адрес Украины из-за запрета выборов, однако в ОБСЕ не стали поддерживать Кремль.