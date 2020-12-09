В Киеве обострилась ситуация с гриппом и ОРВИ: заболело уже около 13 тысяч человек
В Киеве зарегистрировали уже более 12 800 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, напомнив, что кроме коронавируса, обострились сезонные и заболевания.
"Количество больных увеличивается", – сказал он. По словам мэра, болеют как дети – более 5000, так и взрослые – более 7800 киевлян.
"Поэтому еще раз призываю всех: будьте внимательны к своему здоровью. И при первых признаках заболевания обращайтесь к семейному врачу. А также соблюдайте элементарные правила. Это важно!" – отметил Кличко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В этом году сезон гриппа совпал с пандемией СOVID-19, по всему миру наблюдается рост числа больных и госпитализированных с коронавирусом.
Так, по данным Минздрава, за последнюю неделю ноября гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели почти 200 тысяч украинцев.
OBOZREVATEL решил разобраться, в чем разница между двумя заболеваниями, какие симптомы характерны для каждого из них и можно ли одновременно заразиться гриппом и коронавирусом.