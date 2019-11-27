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29 ноября • обновлено в 11:50
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Сидела в подъезде и кричала: в Киеве при странных обстоятельствах нашли пропавшую женщину с ребенком

17.9т
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Патрульная полиция Киева в среду, 27 ноября, нашла 27-летнюю Дарью Чернишук, которая за день до этого пропала вместе с маленьким сыном.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Около 1 часа ночи, на службу 102 поступила информация, что в подъезде дома сидит женщина с маленьким ребенком и странно себя ведет, громко кричит и говорит непонятные вещи", – сказано в сообщении.

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В Киеве нашли загадочно пропавшую женщину с ребенком

В Киеве нашли загадочно пропавшую женщину с ребенком

Киев Оперативный

На место происшествия прибыли патрульные и медики, после осмотра 27-летней женщины госпитализировали ее в специальный медицинское учреждение.

2-летнего также ребенка забрали в больницу. Патрульные сообщили родственникам Чернишук и вызвали инспектора ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В Киеве нашли пропавшую женщину с ребенком

В Киеве нашли пропавшую женщину с ребенком

Пресс-служба Патрульной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве загадочно пропавшая женщина нашлась в больнице с амнезией.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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