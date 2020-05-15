В Киеве начали отключать горячую воду: названы сроки

В Киеве началось плановое отключение домов от горячего водоснабжения для проведения гидравлических испытаний.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. В настоящее время в столице без горячей воды осталось порядка 2 тысяч жилых домов, сообщил он.

По словам чиновника, отключение должно было начаться месяц назад, но из-за карантина в Киеве оно было перенесено на месяц. "Мы должны были стартовать в начале апреля. Карантин был анонсирован до 12 мая, мы так и ориентировались. Но дальше затягивать с этим просто невозможно".

"Это большие риски срыва начала отопительного сезона в столице, поскольку нам необходимо успеть подготовить более 3 тысяч километров тепловых сетей. Каждый день отсрочки начала испытаний – это плюс день к началу отопительного сезона", – пояснил Пантелеев.

"Период испытаний рассчитан до сентября включительно, но это не значит, что в конкретном доме до сентября не будет горячей воды. В большинстве случаев мы говорим про 2-3 недели", – заверил он.

В Киеве начали отключать горячую воду: в КГГА озвучили детали

По словам чиновника, в некоторых районах столицы будет проводиться замена трубопроводов, что потребует большего времени. "Там горячей воды не будет дольше, но людей своевременно проинформируют", – пообещал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в КГГА сообщили, что первый этап отключения горячей воды в столице начался 12 мая. Он продлится 14 дней. После его завершения появится обновленная информация о том, какие теплоисточники будут отключены дальше.

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