Подозревают полицейского: новые детали в деле об убийстве ювелира в Киеве

В Киеве на месте убийства ювелира Сергея Киселева были украдены пистолет и видеорегистратор. В этом подозревают полицейского Днепровского райотдела.

Государственное бюро расследований зарегистрировало относительно правоохранителя уголовное производство, пишут "Українські новини" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"5 марта в период времени с 12:00 до 14:00 работник Днепровского райотдела полиции, находясь на месте убийства Киселева, тайно похитил имущество потерпевшего, а именно предмет, похожий на ручную нарезное огнестрельное оружие (пистолет)", – говорится в материалах следствия.

Убитый Скриншот видео

В автомобиле подозреваемого в хищении обнаружили пистолет "Форт-12" и патроны к нему, а также видеорегистратор.

Как писал OBOZREVATEL, 5 марта неизвестные застрелили крупного предпринимателя-ювелира Сергея Киселева. Считается, что Киселев являлся свидетелем по громкому делу "бриллиантовых прокуроров".

В ГПУ, однако, заявили, что никакого отношения к расследованию этого дела Сергей Киселев не имеет.

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