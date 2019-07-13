В Украине массово эвакуируют авто: как не остаться без машины

В Киеве началась массовая эвакуация автомобилей, припаркованных в запрещенных местах.

Это абсолютно законно, ведь еще в конце 2017 года Верховная Рада приняла закон, который позволяет штрафовать нарушителя и даже эвакуировать авто на штрафплощадку.

Каких правил стоит придерживаться, чтобы не попасть в неприятную ситуацию – в материале OBOZREVATEL.

Инспекторы с парковки

В первую очередь разберемся, кто имеет право штрафовать нарушителей. До принятия закона этим могли заниматься только полицейские, но их работа была малоэффективной. Дело в том, что правоохранители не могли выписать штраф водителю без его присутствия, а подолгу дожидаться владельца авто у патрульных не было возможности.

Теперь же все поменялось, народные депутаты позволили местным властям нанимать инспекторов парковки, которые наделены довольно широкими полномочиями и будут оснащены средствами фото- и видеофиксации.

Эвакуация авто в Киеве Facebook Кличко-мер

Согласно тексту закона, фото или видео неправильно припаркованного автомобиля будет основанием для выписывания штрафа его владельцу. При этом у инспекторов есть возможность сделать это без присутствия водителя, копия квитанции на оплату распечатывается на месте и размещается на лобовом стекле авто под дворником.

Штраф накладывается непосредственно на владельца автомобиля. Если в момент нарушения за рулем сидел другой человек, или же машина была передана по доверенности, владелец может написать соответствующее заявление в подразделение МВД, и штраф переадресуют непосредственном нарушителю.

В первые 10 дней у него есть возможность оплатить штраф с 50% скидкой. Если в течении 30 дней штраф не оплачен, на владельца накладывается пеня в 100% размере. Если же еще через месяц оплата по квитанции не произошла, дело передается в исполнительную службу для принудительного взыскания оплаты.

Штрафы за парковку

Законом четко установлены нарушения правил парковки, по которым инспекторы смогут вас оштрафовать:

размещение автомобиля в зоне действия знаков, запрещающих стоянку или парковку – за это нарушение предусмотрен штраф в размере 255 грн;

остановка ближе 30 метров от остановок общественного транспорта – за это нарушение и все нижеприведенные предусмотрен штраф в размере 510 грн с эвакуацией автомобиля;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

стоянка в местах, где это создает препятствие для движения пешеходов.

Кроме того, 11 июля 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, которым с 1 января 2020 года вводятся штрафы за остановку или стоянку бензинового или дизельного авто на месте для электромобилей, или создание препятствий водителям электрокаров.

Из санкций для нарушителей будет действовать штраф в размере 340-510 грн и разрешение эвакуировать машину на штрафплощадку.

Справка: киевляне сами могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП "Киевтранспарксервис").

Эвакуация автомобиля

Инспекторы парковки имеют право отправить вашу машину на штафплощадку в таких случаях:

авто оставлено на проезжей части в два и более рядов;

авто припарковано в запрещенных местах:

– на железнодорожных переездах;

– на трамвайных путях;

– на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, в тоннеле;

– на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон;

– ближе 10 м от края перекрестка;

– ближе 30 м по обе стороны от остановки общественного транспорта;

– ближе 10 м от места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

– ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

– на проезжей части, если для объезда авто остается полоса менее 3 метров дороги;

– в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившейся машины.

авто делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе инвалидов и людей с детскими колясками;

авто стоит так, что блокирует проезд по двум или более полосах движения.

В случае эвакуации нарушителю придется заплатить 1700 грн за вызов эвакуатора и 300 грн. за каждые сутки автомобиля на штрафплощадке.

Единственная проблема, которая сейчас существует в некоторых городах Украине, в частности в Киеве – у инспекторов отсутствует сертифицированное оборудование для фото- и видеофиксации, без которого эвакуация машины невозможна. Поэтому пока не обойтись без помощи правоохранителей.

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