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В Киеве грузовик "лег" на бок: опубликованы фото и видео опасного ДТП

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве, на Броварском проспекте перевернулся грузовик возле заправки KLO. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

По данным "Киев оперативный", водитель рассказал, что его подрезал неизвестный автомобиль.

Для того, чтобы не въехать в легковушку, мужчину пришлось резко крутить рулем, от чего грузовик "лег" на бок.

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"К счастью, в этом ДТП обошлось без пострадавших, а потому водитель решил не вызывать правоохранителей. Вместе с неравнодушными гражданами и с помощью другого грузового автомобиля удалось поставить перевернутое авто на колеса. Правда, не с первого раза", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве авто с полицией сбило ребенка на пешеходном переходе.

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УкраинаКиев
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