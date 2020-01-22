В Киеве девушка на Porsche перепутала педали и разбила шесть авто: видео ДТП

В Киеве 22 января, на одной из парковок возле супермаркета Novus на Левобережке, девушка на Porsche Cayenne врезался сразу в шесть автомобилей.

По словам очевидцев, она перепутала педали. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный" (посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, что управляя своим авто водитель задела пять припакованых автомобилей и "застряла передом" в шестом. К счастью, в них никого не было, поэтому ДТП обошлось без жертв.

В Киеве девушка на Porsche разбила шесть авто Скриншот с видео

Отмечается, что виновница автопроисшествия пыталась продолжить движение, однако ей помешали другие водители и свидетели происшествия.

При этом очевидцы в комментариях подчеркивают, якобы девушка-водитель еще и была в состоянии алкогольного опьянения.

В Киеве девушка на Porsche разбила шесть авто Скриншот с видео

В Киеве девушка на Porsche разбила шесть авто Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киеве 22 января произошла смертельная авария – автомобиль Renault Logan службы охраны "Тигр" буквально вылетел на остановку с людьми. Водитель иномарки погиб на месте ДТП.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал