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В Киеве авто такси попало в смертельную аварию: фото с места ЧП

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В Киеве 18 августа произошла смертельная авария с автомобилем с логотипом службы такси Uklon. В результате ДТП погибла женщина, двух мужчин госпитализировали.

Машина Renault врезалась в столб на Гостомельском шоссе, пишет "Информатор".

"Как рассказали патрульные, автомобиль двигался в сторону Гостомеля. Перед въездом в город Renault словил обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет", – уточнили в СМИ.

ДТП

ДТП

"Информатор"

Новости
Авто в клочья: в Киеве после ДТП живьем сгорела пассажирка такси
Uklon попал в ДТП

Uklon попал в ДТП

"Информатор"

Погибшей на вид около 25-27 лет. Два пострадавших были госпитализированы. По предварительной информации, водитель ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 19 мая на улице Стеценко пьяный водитель такси Uber на автомобиле Opel Zafira чуть не сбил несколько человек, а затем врезался в грузовик Mercedes.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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