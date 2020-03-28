Главная Новости
28 марта • обновлено в 14:15
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Киев никто не закрывал! В КГГА развенчали "фейк" о запрете въезда

2.6т
Читать материал на украинском

Киевская городская государственная администрация установила правила въезда и выезда в Киев на период действия чрезвычайного положения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил заместитель председателя КГГА и руководитель штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в г. Киеве Петр Пантелеев. Чиновник отмечает, что ни о каком запрете въезда в город речи не идет, в действие вступили лишь определенные ограничения.

"Въезд в город не ограничивается, единственное, избирательно проводиться термометрия на контрольно-пропускных пунктах", – сказал Пантелеев.

Петр Пантелеев

Петр Пантелеев

"Гордон"

В частности, в ограничениях идется именно о запрете въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения, которое действует еще с 17 марта. Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен.

Также, по словам заместителя председателя КГГА, в случае выявления лиц с признаками респираторного заболевания, существует четкий алгоритм, по которому действуют в отношении таких лиц.

"Если у человека есть признаки заболевания коронавирусом, то действуют специальные алгоритмы, которые выполняются и по отношению к тем людям, которые сейчас прибывают в Киев на поездах", – пояснил он.

Распоряжение КГГА

Распоряжение КГГА

Скрин

Киев никто не закрывал! В КГГА развенчали "фейк" о запрете въезда

Скрин

Киев никто не закрывал! В КГГА развенчали "фейк" о запрете въезда

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 марта коронавирус в Киеве подтвердили уже у 74 человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Петр Пантелеев
Место
Украина
Теги
КГГА карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги