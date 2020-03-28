Киев никто не закрывал! В КГГА развенчали "фейк" о запрете въезда

Киевская городская государственная администрация установила правила въезда и выезда в Киев на период действия чрезвычайного положения.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил заместитель председателя КГГА и руководитель штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в г. Киеве Петр Пантелеев. Чиновник отмечает, что ни о каком запрете въезда в город речи не идет, в действие вступили лишь определенные ограничения.

"Въезд в город не ограничивается, единственное, избирательно проводиться термометрия на контрольно-пропускных пунктах", – сказал Пантелеев.

Петр Пантелеев "Гордон"

В частности, в ограничениях идется именно о запрете въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения, которое действует еще с 17 марта. Въезд в Киев легковым транспортом не ограничен.

Также, по словам заместителя председателя КГГА, в случае выявления лиц с признаками респираторного заболевания, существует четкий алгоритм, по которому действуют в отношении таких лиц.

"Если у человека есть признаки заболевания коронавирусом, то действуют специальные алгоритмы, которые выполняются и по отношению к тем людям, которые сейчас прибывают в Киев на поездах", – пояснил он.

Распоряжение КГГА Скрин

Скрин

Скрин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 марта коронавирус в Киеве подтвердили уже у 74 человек.

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