"Устали вызывать!" В Киеве огонь нанес двойной "удар": видео с дрона

В Голосеевском районе Киева 13 апреля произошло два пожара, тушением которых занимались более 30 человек. Соседи погорельцев считают, что как минимум одного ЧП можно было избежать.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Два инцидента произошли на территории промзоны на Выдубичах с разницей всего в полтора часа.

Сообщение о первом пожаре на ул. Деревообрабатывающей поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в 11:55.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание произошло в металлическом вагоне размером 10х5, в котором был бытовой мусор и два работающих холодильника. Также пламя распространилось на рядом расположенный еще один металлический вагон.

Не теряя времени, 18 пожарных приступили к тушению. Менее чем через час пожар площадью 100 кв.м был локализован, а в 12:58 – ликвидирован.

Второе сообщение о пожаре по тому же адресу в оперативно-координационный центр поступило в 13:24. Оказалось, что возгорание произошло уже на территория другого предприятия (по предварительной информации – ООО "ОЛГА").

Как сообщили в ГСЧС, огонь вспыхнул в металлическом складском помещении, в котором находилась сырье для изготовления краски. Также пламя распространилось на рядом расположенное деревянное укрытие. Всего огнем было охвачено 150 кв.м.

В 14:26 пожар был локализован, а в 15:10 – ликвидирован. На месте происшествия работало 13 пожарных.

Во время пожара на территории двух предприятий никто не пострадал, а причины произошедшего сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Как рассказал OBOZREVATEL директор "Киевского ДОКа" Игорь Панфилов – ситуация просто наболела. По его словам, "доковцы" не единожды били тревогу:

- Сотрудники охранной компании, с которой у нас подписан договор, сообщили, что горит у наших соседей – на территории ЧАО "Аверс" (занимаются производством фанеры, деревянных плит и панелей на собственной территории - прим.). Мы стали звонить пожарным, но они уже выехали.

На самом деле, у соседей давняя проблема. Дело в том, что мы много раз просили убрать мусор, который набрасывают вплотную к забору. Есть ведь санитарная семиметровая зона от границы соседнего предприятия, а они ее постоянно нарушают!

Территория после пожара

Неоднократно и разжигали огонь – то просто какие-то костры на территории, то в металлических бочках... Аргументировали тем, что в холодное время года рабочим надо как-то греться.

Мы пытались бороться, а если огонь был близко к нам – то и сами заливали. Не единожды ходили, разговаривали с рабочими "Аверса", ругались – в том числе и я. Более того, мы неоднократно обращались в пожарную охрану! Прислали к нам инспекторов, а те прямым текстом: "Прекращайте нам звонить, мы приезжаем только когда видно открытый огонь". А если потушили раньше - то увы. В общем, потом на наши вызовы уже перестали реагировать.

По словам Панфилова, в сегодняшних пожарах, как бы цинично это ни звучало, есть и положительные моменты.

"Хорошо, что возгорания произошли не ночью, а днем – обошлось малой кровью. К тому же, возможно, руководство предприятий-погорельцев ("Аверса", "Олги") более серьезно отнесется к вопросам пожарной безопасности. Это хорошо, что огонь не перекинулся на соседнюю территорию и не натворил бед! Мы же, в свою очередь, хотим предпринять дополнительные меры. Например, установить второй пост наблюдения. Территория большая, это даст возможность еще эффективнее контролировать обстановку", – рассказал директор ДОКа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

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