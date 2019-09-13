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13 сентября • обновлено в 12:26
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На Киевщине масштабные пожары: жители бьют тревогу из-за тошноты и бессонницы

1.1т Читать материал на украинском

Вблизи города Украинка Киевской области уже несколько дней продолжается лесной пожар, от дыма страдают местные жители.

Об этом OBOZREVATEL рассказала жительница поселка Ольга Нос. "Сегодня уже можно открыть окно, а до этого две ночи нечем было дышать, мы не могли спать", – пожаловалась она. По ее словам, в предыдущие ночи, несмотря на закрытые окна, "дым все равно просачивался, у меня ребенок вчера всю ночь не спал".

Ольга сказала, что не обращалась за медицинской помощью, несмотря на то, что "моего ребенка подташнивало". На тошноту жаловались и другие жители города, некоторые из них вызывали врача, – сообщила она.

Лесной пожар, иллюстрация

Лесной пожар, иллюстрация

Google Images

"Сегодня уже полегче, но горло у меня до сих пор дерет", – заметила женщина.

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"Пожарные, которые работают на месте, не исключают, что это мог быть поджог", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В пятницу утром, 6 сентября, в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом, а в воздухе чувствовался неприятный запах. Местные жители предположили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" случился выброс, но власти рассказали о пожаре на улице Коллекторной.

  • В понедельник, 9 сентября, возле села Триполье Обуховского района Киевской области вспыхнул пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.

  • В Киеве во вторник, 10 сентября, разгорелся масштабный пожар в лесной зоне. Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров.

  • В тот же день возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражи. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.

  • В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы.

  • А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Пожар в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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