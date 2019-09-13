На Киевщине масштабные пожары: жители бьют тревогу из-за тошноты и бессонницы

Вблизи города Украинка Киевской области уже несколько дней продолжается лесной пожар, от дыма страдают местные жители.

Об этом OBOZREVATEL рассказала жительница поселка Ольга Нос. "Сегодня уже можно открыть окно, а до этого две ночи нечем было дышать, мы не могли спать", – пожаловалась она. По ее словам, в предыдущие ночи, несмотря на закрытые окна, "дым все равно просачивался, у меня ребенок вчера всю ночь не спал".

Ольга сказала, что не обращалась за медицинской помощью, несмотря на то, что "моего ребенка подташнивало". На тошноту жаловались и другие жители города, некоторые из них вызывали врача, – сообщила она.

Лесной пожар, иллюстрация Google Images

"Сегодня уже полегче, но горло у меня до сих пор дерет", – заметила женщина.

"Пожарные, которые работают на месте, не исключают, что это мог быть поджог", – добавила она.

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