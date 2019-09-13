На Киевщине масштабные пожары: жители бьют тревогу из-за тошноты и бессонницы

Вблизи города Украинка Киевской области уже несколько дней продолжается лесной пожар, от дыма страдают местные жители.
Об этом OBOZREVATEL рассказала жительница поселка Ольга Нос. "Сегодня уже можно открыть окно, а до этого две ночи нечем было дышать, мы не могли спать", – пожаловалась она. По ее словам, в предыдущие ночи, несмотря на закрытые окна, "дым все равно просачивался, у меня ребенок вчера всю ночь не спал".
Ольга сказала, что не обращалась за медицинской помощью, несмотря на то, что "моего ребенка подташнивало". На тошноту жаловались и другие жители города, некоторые из них вызывали врача, – сообщила она.
Лесной пожар, иллюстрация
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"Сегодня уже полегче, но горло у меня до сих пор дерет", – заметила женщина.
"Пожарные, которые работают на месте, не исключают, что это мог быть поджог", – добавила она.
Как писал OBOZREVATEL:
В пятницу утром, 6 сентября, в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом, а в воздухе чувствовался неприятный запах. Местные жители предположили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" случился выброс, но власти рассказали о пожаре на улице Коллекторной.
В понедельник, 9 сентября, возле села Триполье Обуховского района Киевской области вспыхнул пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.
В Киеве во вторник, 10 сентября, разгорелся масштабный пожар в лесной зоне. Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров.
В тот же день возле станции метро "Олимпийская" пылали гаражи. Огонь распространился на соседнее 3-этажное здание и два автомобиля.
В Святошинском районе Киева вспыхнул крупный пожар в киосках на проспекте Победы.
А в Шевченковском, на улице Бакинской, случилось возгорание в жилом доме. Огромный столб дыма поднимался из квартиры на одном из верхних этажей здания.
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