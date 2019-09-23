"Удалили 15 см кости черепа!" В Киеве толпа зверски избила парня

В Киеве на Контрактовой площади 22 сентября четверо неизвестных молодых мужчин напали и избили парня.

Как говорится на странице "Киев оперативный" в Facebook, он вступился за своего друга "неформального вида" с прической-каре с черными крашенными волосами. Потерпевший, по словам товарища, был "абсолютно безобидный и тихий".

"Пострадавший сейчас в коме, очень низкое давление, была проведена 5-часовая операция. Удалили 10-15 см кости черепа, чтобы убрать гематому", – отмечается в сообщении.

Один из нападавших

Всех, кто видел нападавших, просят помочь с розыском, их приметы:

1. На вид 33-35 лет, среднее телосложение, борода и усы темно-русого цвета, почти лысый. Был одет в красную рубашку в клетку, белую футболку, серые джинсы, темно-коричневую обувь, темную кепка, рюкзак.

2. На вид 25-30 лет, почти лысый, полного телосложения, со щетиной на лице. Был одет в плащ Stone Island, серые джинсы и белые кроссовки.

3. На вид 35 лет, темные густые коротко стриженные волосы. Был одет в синюю куртку, черную штаны и черные кроссовки. Избил двоих.

4. На вид около 30 лет, скорее всего грузин, темные волосы. Был одет в черное пальто, черные штаны, кроссовки "Адидас" и кепку в виде берета.

Также отмечается, что этих же нападавших опознали и участники другого конфликта. Возле Фуршета на Подоле они затеяли драку с молодыми людьми. Двоих из них полиция задержала, но потом почему-то отпустила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 сентября в одном из кафе в Киеве произошел конфликт со стрельбой. Инцидент случился между компанией и совладельцами заведения.

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