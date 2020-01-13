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13 января • обновлено в 19:14
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Убрать за 60 секунд: в Киеве запустили новые эвакуаторы. Первое видео с нарушителем

1.5т
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В Киеве 13 января впервые использовали новые эвакуаторы с боковой загрузкой для вывоза авто нарушителя правил парковки.

Видео в Facebook опубликовала группа "Киев автомобильный". На столичные улицы вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift.

Отметим, что эвакуировать авто нарушителя удалось максимально быстро, на его вывоз понадобилось чуть больше минуты.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
парковка в Киеве Герой парковки
Место
Украина Киев
Тег
парковка
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Круть. Замилувався!
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