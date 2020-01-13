Убрать за 60 секунд: в Киеве запустили новые эвакуаторы. Первое видео с нарушителем

В Киеве 13 января впервые использовали новые эвакуаторы с боковой загрузкой для вывоза авто нарушителя правил парковки.

Видео в Facebook опубликовала группа "Киев автомобильный". На столичные улицы вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift.

Отметим, что эвакуировать авто нарушителя удалось максимально быстро, на его вывоз понадобилось чуть больше минуты.

Как писал OBOZREVATEL, в Верховную Раду ранее внесли законопроект об ужесточении наказания для водителей, которые паркуются в неположенных местах.

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