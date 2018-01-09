Убийца Ноздровской хотел покончить с собой: в МВД раскрыли жуткие детали трагедии

Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский совершил преступление после того, как случайно встретил свою будущую жертву.

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

"В тот роковой день, 29 декабря, вечером, Юрий Россошанский и Ирина Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в посёлке Демидов", - пишет Геращенко.

По данным нардепа, между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Юрий Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ирину Ноздровскую.

"После чего он схватил ее бездыханное тело, забросил на плечи и вынес с места преступления для того, чтобы затем утопить в протекающей рядом речке", - отметил народный избранник.

Если бы Ирина и Юрий не столкнулись в тот вечер на остановке маршрутки, то скорее всего Ирина осталась бы жива, предполагает нардеп.

"Наутро 30-го декабря, протрезвев и осознав, что он совершил ужасное убийство, Юрий, вообще-то, подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он был его и совершил, если бы сотрудники полиции его не задержали", - добавил он.

Россошанский люто ненавидел Ноздровскую, говорит парламентарий. Он - отец Дмитрия Россошанского, который два года назад сбил насмерть сестру Ирины - Светлану Сапатинскую.

"Он надеялся, что его сына выпустят из СИЗО по амнистии ещё в начале этого года, но Ирина своей публичной активностью и напором всячески препятствовала этому, требуя максимального наказания за гибель своей сестры", - подчеркнул Геращенко.

Как писал "Обозреватель", Вышгородский районный суд Киевской области во вторник, 9 января, избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности в внесения залога.

Россошанский согласился с подозрением.