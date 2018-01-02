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Убийство Ноздровской: стало известно о первом подозреваемом

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Полиция допрашивала бывшего жениха убитой Ирины Ноздровской Виталия Сергеева как подозреваемого.

Об этом сообщил его отец Виктор Сергеев, передает "Громадське ТБ".

По его словам, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на котором они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины.

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Полиция считает, что основанием для преступления могла стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием раньше разошлись.

Давать показания Сергеев отказался, сославшись на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017 года. У нее была такая работа, которая занимала все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", - рассказал он.

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"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно ... Но так вот оно теперь все. Я так любил ... ", - сказал он, добавив, что в последний раз видел Ирину в августе 2017 года у метро.

"Я ее последний раз видел в августе возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их два было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились о своей семьей", - отметил Виталий Сергеев.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что экс-жениха Ноздровской задержали для проведения следственных действий.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Ирина Ноздровская
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