У "слуги" Холодова нашли громадный особняк под Києвом: оформлен на жену и дочь. Фото

У скандального народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова журналисты нашли недостроенный особняк в элитном поселке Козин Киевской области.

Как говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", площадь недостроя составляет 1000 квадратных метров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Андрей Холодов

"Упоминание о нем мы заметили в недавно опубликованной декларации народного депутата от президентской партии Андрея Холодова – в соответствии с ней, здание оформлено на жену и дочь "слуги народа", – говорится в программе.

Также, по данным журналистов, у Холодова есть вилла в элитном районе Вены стоимостью в 6 млн евро и особняк на Кипре.

Facebook проекта "Схемы"

Facebook проекта "Схемы"

Facebook проекта "Схемы"

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о №22 "Слуги народа":

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Против сети табачных киосков "Т-киоск", что имеет отношение к Холодову, открывалось уголовное производство за неуплату налогов.

В Государственной налоговой службе за пол года не ответили, проверяли ли они табачные киоски в Киеве, в которых продавали сигареты по чекам с признаками подделки.

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Холодов уже длительное время не проживает на территории Украины. Журналисты обратились в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли он за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд. Однако по состоянию на 8 июля ответа от них не последовало.

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