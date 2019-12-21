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21 декабря • обновлено в 15:22
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"У нас новые правила!" На железнодорожном вокзале Киева "отшили" известного добровольца ДУК ПС

2.1т
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"Укрзалізниця" в очередной раз попала в скандальную ситуацию – работников центрального железнодорожного вокзала в Киеве поймали на хамстве по отношению к военным добровольцам, которые не имеют удостоверения участника боевых действий.

Инцидент произошел 20 декабря примерно в 4:00 утра в зале ожидания для военнослужащих. О нем на своей странице в Facebook рассказала известный волонтер Алина Михайлова.

"Добровольцы зайти не могут? Мне отказали во входе по удостоверению добровольца и удостоверению медика ДУК ПС", – написала она.

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Волонтер Алина Михайлова рассказала об инциденте на железнодорожном вокзале Киева

Волонтер Алина Михайлова рассказала об инциденте на железнодорожном вокзале Киева

Девушка отметила, что еще месяц назад проходила по этим же документам в зал.

"А теперь у нас новые правила. И женщина просто закрыла передо мной дверь на ключ. Не знаю – это работница железной дороги или волонтер, но разницы нет – человек мразь, без какого-либо понимания и уважения!" – подчеркнула она.

Девушку не пустили в зал по удостоверениям добровольца и медика ДУК ПС

Девушку не пустили в зал по удостоверениям добровольца и медика ДУК ПС

Facebook/Alina Mykhailova

По ее словам, разделение "добровольцы – ВСУ/УБД" в последнее время она встречает слишком часто. К тому же от тех, кто якобы позиционирует себя "ценностным патриотом".

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Alina Mykhailova

"И на 5-й год российско-украинской войны все чаще нужно отстаивать свое право на просто адекватное отношение. Этому обществу нужны масштабные курсы под названием "как уважать тех, благодаря кому ты жив и можешь говорить всякую дичь". И это касается далеко не только этой ситуации. Не знаю даже кого благодарить за такое "гостеприимство" на киевском вокзале до тех, у кого нет УБД", – подытожила Алина Михайлова.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Alina Mykhailova

Отметим, что ее пост собрал более 600 "лайков" и почти двести комментариев. Пользователи соцсети поддержали девушку и тоже выразили свое возмущение очередным инцидентом с не пропуском военных добровольцев с или без УБД.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Alina Mykhailova

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Alina Mykhailova

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Alina Mykhailova

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Facebook/Alina Mykhailova

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Автор
Марта Рок
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця скандалы добровольцы волонтерство
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
придет день, добровольцев ДУК ПС будут на березах развешивать... помянете мои слова...
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Zhikharev Dmitry, не будет этого на Украине. Исключительно в Польше, Венгрии, Румынии, где их будут отлавливать на тропе бегства в старую толерантную европу ...
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семенов Александр
семенов Александр
Скоро за эти удостоверения убийц .. сажать будут .... пожизненно
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Пигин Макс
Пигин Макс
семенов Александр, Скоро за эти удостоверения, вешать будут!
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