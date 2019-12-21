"У нас новые правила!" На железнодорожном вокзале Киева "отшили" известного добровольца ДУК ПС

"Укрзалізниця" в очередной раз попала в скандальную ситуацию – работников центрального железнодорожного вокзала в Киеве поймали на хамстве по отношению к военным добровольцам, которые не имеют удостоверения участника боевых действий.

Инцидент произошел 20 декабря примерно в 4:00 утра в зале ожидания для военнослужащих. О нем на своей странице в Facebook рассказала известный волонтер Алина Михайлова.

"Добровольцы зайти не могут? Мне отказали во входе по удостоверению добровольца и удостоверению медика ДУК ПС", – написала она.

Волонтер Алина Михайлова рассказала об инциденте на железнодорожном вокзале Киева

Девушка отметила, что еще месяц назад проходила по этим же документам в зал.

"А теперь у нас новые правила. И женщина просто закрыла передо мной дверь на ключ. Не знаю – это работница железной дороги или волонтер, но разницы нет – человек мразь, без какого-либо понимания и уважения!" – подчеркнула она.

Девушку не пустили в зал по удостоверениям добровольца и медика ДУК ПС Facebook/Alina Mykhailova

По ее словам, разделение "добровольцы – ВСУ/УБД" в последнее время она встречает слишком часто. К тому же от тех, кто якобы позиционирует себя "ценностным патриотом".

Скриншот комментариев Facebook/Alina Mykhailova

"И на 5-й год российско-украинской войны все чаще нужно отстаивать свое право на просто адекватное отношение. Этому обществу нужны масштабные курсы под названием "как уважать тех, благодаря кому ты жив и можешь говорить всякую дичь". И это касается далеко не только этой ситуации. Не знаю даже кого благодарить за такое "гостеприимство" на киевском вокзале до тех, у кого нет УБД", – подытожила Алина Михайлова.

Скриншот комментариев Facebook/Alina Mykhailova

Отметим, что ее пост собрал более 600 "лайков" и почти двести комментариев. Пользователи соцсети поддержали девушку и тоже выразили свое возмущение очередным инцидентом с не пропуском военных добровольцев с или без УБД.

Скриншот комментариев Facebook/Alina Mykhailova

Скриншот комментариев Facebook/Alina Mykhailova

Скриншот комментариев Facebook/Alina Mykhailova

Скриншот комментариев Facebook/Alina Mykhailova

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Верховной Раде приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий предоставление статуса участника боевых действий воинам добровольческих формирований.

В пятницу, 20 декабря, Верховная Рада Украины разрешила морякам и летчикам получать статус участника боевых действий.

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