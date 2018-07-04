"Держали как заложников": всплыли детали массового отравления детей под Киевом

Состояние 8-летней девочки-гимнастки, которая отравилась в частном детском лагере "Славутич" под Киевом, остается тяжелым.

Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Киевской ОГА Александр Горган. По его словам, эта ночь была очень сложной для девочки.

"В течение вчерашнего дня (3 июня. - Ред.) до ночи ее состояние ухудшалось. Она находится на аппарате искусственного дыхания, у нее отек мозга. Было принято решение везти ее в Киев в "Охматдет". Дорога для нее тоже была тяжелой, но мы приняли такое решение, потому что в Переяслав-Хмельницком нет достаточного оборудования, чтобы спасти ребенка. Сейчас мне сообщили, что этой ночью ее показатели стабилизировались, но она находится в тяжелом состоянии", - рассказал Горган.

Отравление произошло в частном детском лагере "Славутич". Об этом стало известно во вторник, 3 июля.

"Однако руководство лагеря несколько часов не пускало на территорию ни сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, ни Госпотребслужбу, никого. Уже я выехал туда и готов был просто силой заходить на территорию, потому что все это время заболевшие дети находились в изоляторе лагеря как заложники", - рассказывает Горган.

Еще 11 заболевших детей забрали родители. Также из лагеря родители начали увозить и здоровых детей.

Сейчас прокуратура Киевской области по факту массового отравления детей открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). А также будут проверять, почему руководство лагеря вовремя не сообщило об отравлении и не допускало на территорию правоохранителей и санитарные службы.

Состояние 8-летней девочки-спортсменки, которая отравилась в лагере "Славутич", очень тяжелое. Об этом OBOZREVATEL заявил заведующий отделением острой интоксикации "Охматдета" Александр Урин. "То, что она пережила эту ночь, уже хорошо. Она находится в коме 2 степени", - сказал врач.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве произошло массовое отравление курсантов.