"Ты - с*ка! Г*вно вонючее!" В школе под Киевом разгорелся скандал с учительницей: видео

В Киевской области в городе Васильков учительница физики из школы №9 прямо на уроке унизила и выругала своего ученика.

Соответствующее видео опубликовано в Facebook на странице Виктории Гедзь. Учительницу зовут Людмила Анатольевна, но ее фамилия не называется.

"Учитель физики г. Васильков, школа 9. Что может научить вот такой "воспитанный педагог" наших детей. Прошу максимальный репост, чтобы Людмилу Анатольевну знали как можно больше людей", - написала Гедзь.

По ее словам, причиной инцидента стало то, что ученик два раза щелкнул ручкой, чтобы записать домашнее задание, поскольку это был конец урока.

В начале видео слышно, как педагог говорит: "Я тебя сейчас щелкну". "Это не первый агрессивный случай учителя", - добавила Виктория.

На кадрах видно, как учительница подходит к парте ученика и начинает обзывать его: "Ты - с*ка! Ты - тварь! Животное ты! Г*вно вонючее! Скот поганый! Ты решил меня испытывать? Я тебя, с*ка, прищучу так, что ты будешь бедный! Это сплошной террор! Г*вно! Дрянь!"

Как писал "Обозреватель", ранее появилось видео, как в Одессе репетитор жестоко избивала своих учеников.