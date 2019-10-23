Смог в Киеве: у Кличко назвали причину странного тумана

Подозрительный туман, который уже несколько дней наблюдается в Киеве, вызван особенностями температурного режима в октябре.

Такое заявление сделали в среду, 23 октября, в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

"Уже длительное время преобладает антициклональний характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер или слабый, или вообще штиль. Температурная инверсия атмосферы возникает, когда верхние слои атмосферы достаточно теплые, а приземный слой холодный – вертикальная циркуляция воздуха замедляется, и все продукты жизнедеятельности города не могут подняться в верхние слои атмосферы и рассеяться", – сказано в сообщении.

Туман в Киеве: в КГГА сказали, почему возник смог Sky Mixer

При этом, власти Киева заверили, что превышений концентрации угарного газа в столице не фиксировали. Там же, где заметили самый густой туман, его связали также с большим трафиком автомобилей в определенных районах Киева.

"Плюс к погодным условиям на данный момент продолжается сезон массового опадения листьев, подготовки полей к зимнему периоду. Наблюдаются огромные масштабы сжигания листьев в частных секторах", – добавили в пресс-службе.

В КГГА также опубликовали правила поведения в условиях задымленности.

Пресс-служба КГГА

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

OBOZREVATEL подробно узнал, почему страну накрыл смог. Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram