Титушки ''Мостобуда'' разгромили пикет активистов

В субботу, 22 декабря, в Киеве общественные активисты приехали с проверкой на улицу Промышленную, где на протяжении многих лет шла нелегальная добыча песка. Конец этому должно было положить решение Киевсовета от 20 декабря. Но активисты на месте увидели, как браконьеры "Мостобуда" отгружали песок, а дорога была еще больше разбита.

Это свидетельствует о том, что злоумышленники вывозили огромные партии украденного песка с незаконной точки добычи в срочном порядке, отмечают активисты движения "Стоп коррупции".

Активисты "Стопкора"

Напомним, что долг "Мостобуда" перед киевлянами достиг 200 млн гривен. Реализация украденного была единственной возможностью хоть как-то вернуть награбленное. Но вместо решения серьезной проблемы группа мостобудовских титушек разгромила и силой повыталкивала активистов.

Украденный песок

Приехавший на вызов наряд полиции только зафиксировал содеянное, отказавшись прекращать действия титушек. Таким образом, Голосеевский райотдел в очередной раз продемонстрировал заинтересованность в деятельности нелегалов на своей территории.

Активисты "Стопкора"

Активисты призвали правоохранительные органы, прокуратуру, неравнодушных граждан немедленно прекратить хищение имущества киевлян, которое происходит в Голосеевском районе Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 декабря в Киеве на озере Тяглое также поймали браконьеров на незаконной добыче песка. На горячем злоумышленников застукали активисты "Стоп коррупции" во время общественного мониторинга нелегальных точек.

Обличители в течение часа ждали приезда полиции, а в прокуратуре района обращение о незаконном бизнесе игнорировали.

Напомним, что нелегальную добычу песка на Киевщине ''крышует'' скандальный прокурор. Установлено, что он как лично, так и через сеть посредников ежемесячно получает от нелегальных добытчиков песка в Киево-Святошинском районе неправомерную выгоду — 30-40% от объемов добытого песка за непривлечение их к уголовной ответственности и/или закрытие уголовных производств в суде.