Такого не было с 1963 года! Осень в Киеве установила новый температурный рекорд

В Киеве синоптики зафиксировали рекордную температуру воздуха. Столбик термометра не опускался ниже +9,2°С.

Самую теплую температуру киевляне пережили в ночь с 12 на 13 ноября, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура в ночь на 13 ноября не опустилась ниже +9,2°С", – говорится в сообщении.

В Киеве синоптики зафиксировали новый температурный рекорд Unsplash

Такой температурный показатель на 0,9°С превысил рекорд 1963 года. Синоптики также отметили, что это уже пятый рекорд ноября в столице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября 2019 года в Киеве синоптики зафиксировали два новых температурных рекорды.

13 ноября в Украину придет потепление, благодаря воздушной массе, которая переместится с запада – с Балканского полуострова.

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