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Разрушительный взрыв в Фастове: очевидцы рассказали подробности ЧП

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Жильцы дома в Фастове Киевской области, где произошел взрыв бытового газа, рассказали, что чудом спаслись в момент ЧП.

OBOZREVATEL пообщался с людьми, которые проживают в квартире на втором этаже.

"Произошел взрыв. На третьем этаже, над нами, на полу лежал ковер. Он спас нас", – отметили они. Жительница квартиры из соседнего подъезда сообщила, что в результате инцидента у нее поврежден балкон.

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Жильцов спас ковер

Жильцов спас ковер

По словам нашей собеседницы, в одной из квартир, которая больше всего пострадала от взрыва, живет парень. "Он немного не в себе… Говорят, в этой квартире и произошел взрыв", - отметила женщина. Она добавила, что "квадратные метры" молодому человеку переписал его отец.

Разрушительный взрыв в Фастове: очевидцы рассказали подробности ЧП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 декабря на ул. Садовой, 10, в Фастове, в пятиэтажном доме произошел взрыв. По предварительной версии взорвался газ. По данным ГСЧС Киевской области, пострадал один человек.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Тег
взрывы
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