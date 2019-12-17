Сотни людей в очереди! В метро Киева второй день продолжается пассажирский "коллапс"

В метро Киева из-за сбоя в системе оплаты за проезд метрополитена, при которой невозможно расплатиться ни картой киевлянина, ни платежными картами, уже второй день продолжается пассажирский "коллапс".

В частности, люди не могут расплатиться за проезд и пройти на станцию. По этой же причине в понедельник, 16 декабря, на станции "Площадь Льва Толстого" возмущенные пассажиры даже устроили погром, сообщает Telegram канал "ХК".

В результате образовалась огромная толпа – люди не могли попасть на нужные им поезда. И, так и не сумев добиться решения проблемы, устроили беспорядки, выломав турникеты и ограждения.

Пассажирский "коллапс" в метро Киева

В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "поздравлением пассажиров с Новым годом" от "Киевского метрополитена".

При этом, как отметили пользователи соцсетей, чтобы избежать аналогичных ситуаций, на некоторых станциях пассажиров пропускали бесплатно.

Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы. Однако пассажиры, которые доставались на работу и по делам утром 17 декабря, отмечают противоположное – "коллапс" на некоторых станциях киевского метро продолжается.

Пассажирский "коллапс" в метро Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря киевском метро временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карты киевлянина, из-за чего жителям столицы пришлось стоять в очередях за жетонами, которые обещали упразднить еще в октябре.

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