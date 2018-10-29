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/Новости Киева

Снился конец света: новые детали о матери, утопившей детей в Киеве

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Признавшаяся в убийстве собственных детей Екатерина Бабкина рассказала, что накануне преступления ей снился "конец света". После пробуждения она удалила все страницы в соцсетях, а уже через несколько часов решила утопить своих сына и дочку в озере.

Об этом подозреваемая сообщила во время допроса полиции, сообщает ТСН. Также известно, что Бабкина стерла все данные со своего мобильного (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Женщина после развода пребывала в депрессивном состоянии, она была замкнутой в себе", — пояснил первые выводы врачей руководитель Дарницкого управления полиции Сергей Чернышов.

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Знакомые Екатерины Бабкиной утверждают, что она была очень спокойной и никогда не проявляла признаков агрессии. Кроме того, они утверждают, что женщина очень любила своих детей.

Напомним, что о жутком убийстве 6-летней Ани и 5-летнего Данила стало известно спустя сутки их поисков. Их отец и экс-муж подозреваемой сообщил в полицию, что женщина бесследно пропала вместе с детьми.

Екатерина Бабкина

Екатерина Бабкина

Facebook "Киев Оперативный"

Анна и Даниил Бабкины

Анна и Даниил Бабкины

Пресс-служба полиции Киева

Правоохранители начали розыск женщины и обнаружили ее в Черниговской области, куда она дошла пешком из Киева. Бабкина призналась в том, что утопила детей и сказала, что "так им будет лучше".

Как писал OBOZREVATEL, 29 октября женщине объявили подозрение в умышленном убийстве двоих людей. В полиции назначали психиатрическую экспертизу, чтобы определить состояние здоровья матери-убийцы.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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