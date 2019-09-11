Смог над Киевом: власти объяснили причину вонючего дыма

Появление над Киевом густого смога, а также запаха дыма и гари, связано с низким движением воздуха и массовыми пожарами в Киевской области.

При этом показатели качества воздуха остаются в норме, т.н. "белый смог" не оказывает вредного влияния на здоровье человека. Об этом заявил в эфире ObozTV начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.

"Для данного времени года это стандартная ситуация. Мы каждый год в сентябре-октябре наблюдаем т.н. "белый смог", который формируется с утра", – отметил Рубан.

По его словам, сейчас под Киевом фиксируется выгорание больших площадей торфяников, лесные пожары и возгорания травяной подстилки.

"Горят Обуховские торфяники, горят леса в районе Прилук, горят леса в других регионах… Как раз Левый берег (Киева. – Ред.) попадает под этот смог. Но к 12 часам дня смог уже отсутствует, и показатели воздуха хорошие", – сообщил чиновник.

Рубан подчеркнул, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за смога не было зафиксировано.

Однако, уточнил он, высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве постоянно сохраняется в местах максимального скопления автомобильного транспорта.

"В таких местах мы ежедневно фиксируем превышение по сернистому ангидриду, по формальдегидам, диоксидам и другим веществам, которые действительно плохо влияют на здоровье человека и вызывают, прежде всего, различные хронические заболевания органов дыхания", – констатировал начальник столичной Госпродпотребслужбы.

Смог в Киеве facebook.com/DVisti

OBOZREVATEL напоминает, что в последние дни в Киеве и области фиксировалось много пожаров:

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