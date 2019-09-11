Смог над Киевом: власти объяснили причину вонючего дыма

Появление над Киевом густого смога, а также запаха дыма и гари, связано с низким движением воздуха и массовыми пожарами в Киевской области.
При этом показатели качества воздуха остаются в норме, т.н. "белый смог" не оказывает вредного влияния на здоровье человека. Об этом заявил в эфире ObozTV начальник главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан.
"Для данного времени года это стандартная ситуация. Мы каждый год в сентябре-октябре наблюдаем т.н. "белый смог", который формируется с утра", – отметил Рубан.
По его словам, сейчас под Киевом фиксируется выгорание больших площадей торфяников, лесные пожары и возгорания травяной подстилки.
"Горят Обуховские торфяники, горят леса в районе Прилук, горят леса в других регионах… Как раз Левый берег (Киева. – Ред.) попадает под этот смог. Но к 12 часам дня смог уже отсутствует, и показатели воздуха хорошие", – сообщил чиновник.
Рубан подчеркнул, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за смога не было зафиксировано.
Однако, уточнил он, высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве постоянно сохраняется в местах максимального скопления автомобильного транспорта.
"В таких местах мы ежедневно фиксируем превышение по сернистому ангидриду, по формальдегидам, диоксидам и другим веществам, которые действительно плохо влияют на здоровье человека и вызывают, прежде всего, различные хронические заболевания органов дыхания", – констатировал начальник столичной Госпродпотребслужбы.
Смог в Киеве
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OBOZREVATEL напоминает, что в последние дни в Киеве и области фиксировалось много пожаров:
9 сентября возле села Триполье Обуховского района вспыхнул пожар на территории свалки. Обухов полностью затянуло дымом.
10 сентября масштабное возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Густой завесой дыма накрыло районы Борщаговки, Отрадного, а также Соломенки.
В тот же день крупный пожар случился около станции метро "Олимпийская" в Печерском районе столицы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
11 сентября пожар вспыхнул на рынке "Юность" в Деснянском районе.
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