Смертельные ДТП в Киеве: озвучена страшная статистика

30% всех погибших на киевских дорогах людей составляют пешеходы. Чаще всего они гибнут не из-за пьяных водителей, а перебегая проезжую часть в неположенном месте.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил руководитель проекта dtp.kiev.ua Владислав Антонов. По его мнению, проблема заключается в том, что полиции очень тяжело работать с пешеходами.

"На них у патрульной полиции нет ресурсов, чтобы останавливать и составлять админпротоколы. Хотя теоретически штрафовать пешеходов можно. Однако лично я за последние 5-10 лет не слышал о таких прецедентах, чтобы пешехода привлекали к ответственности за создание аварийной ситуации", – пояснил Антонов.

"И чаще всего они гибнут не на пешеходных переходах, не на тротуарах из-за пьяных водителей. А они просто перебегают так называемые магистрали безостановочного движения, где нет светофоров и перекрестков", – возмутился он.

ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве маршрутка сбила пешехода. Мужчина выбежал на дорогу прямо перед автомобилем.

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